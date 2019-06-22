Nuri Şahin katkı verecek
Werder Bremen'li Nuri Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, kariyerini bitirdikten sonra Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirtti.
Werder Bremen'li Nuri Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, kariyerini bitirdikten sonra Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirtti. TFF'de görev alan Hamit Altıntop'u örnek aldığını belirten Nuri, önümüzdeki yıllarda kendisini iyi yerlerde göreceğine emin olduğunu ifade etti.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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