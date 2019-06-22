Nuri Şahin katkı verecek

Werder Bremen'li Nuri Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, kariyerini bitirdikten sonra Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirtti. TFF'de görev alan Hamit Altıntop'u örnek aldığını belirten Nuri, önümüzdeki yıllarda kendisini iyi yerlerde göreceğine emin olduğunu ifade etti.