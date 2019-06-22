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22 Haziran 2019, Cumartesi
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katkı verecek

Nuri Şahin katkı verecek

'li , Bilgi Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, kariyerini bitirdikten sonra Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirtti.

'li , Bilgi Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, kariyerini bitirdikten sonra Türk futboluna katkı sağlamak istediğini belirtti. 'de görev alan 'u örnek aldığını belirten Nuri, önümüzdeki yıllarda kendisini iyi yerlerde göreceğine emin olduğunu ifade etti.

  1. 22.6.2019
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