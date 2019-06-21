Fernando Torres futbolu bıraktı

İspanya futbolunun yetiştirdiği en iyi forvetler arasında gösterilen Fernando Torres, kariyeriyle ilgili şaşırtan bir karar aldı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kramponlarını astığını duyurdu.

İspanyol futbolcu kariyerini Japonya Ligi takımlarından Sagan Tosu'da sürdürüyordu. Yıldız oyuncu kariyerinde Milan, Liverpool, Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymişti.

Yaptığı paylaşımla futbolu bırakma kararı alan Torres, gerekçesini ise pazar günü Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.