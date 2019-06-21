Fernando Torres futbolu bıraktı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Fernando Torres futbolu bıraktı

futbolu bıraktı

Fernando Torres futbolu bıraktı

İspanyol futbolunun en önemli golcüleri arasında gösterilen 35 yaşında kariyerini sonlandırma kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla kararının detaylarını anlatacağını ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya futbolunun yetiştirdiği en iyi forvetler arasında gösterilen , kariyeriyle ilgili şaşırtan bir karar aldı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kramponlarını astığını duyurdu.

İspanyol futbolcu kariyerini Japonya Ligi takımlarından Sagan Tosu'da sürdürüyordu. Yıldız oyuncu kariyerinde Milan, , ve gibi takımlarda forma giymişti.

Yaptığı paylaşımla futbolu bırakma kararı alan Torres, gerekçesini ise pazar günü Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.

  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 09:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernando Torres futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN