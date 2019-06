Fernando Torres futbolu bıraktı

İspanya futbolunun yetiştirdiği en iyi forvetler arasında gösterilen Fernando Torres, kariyeriyle ilgili şaşırtan bir karar aldı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kramponlarını astığını duyurdu.

İspanyol futbolcu kariyerini Japonya Ligi takımlarından Sagan Tosu'da sürdürüyordu. Yıldız oyuncu kariyerinde Milan, Liverpool, Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymişti.

Yaptığı paylaşımla futbolu bırakma kararı alan Torres, gerekçesini ise pazar günü Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu