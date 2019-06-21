Fernando Torres futbolu bıraktı
İspanyol futbolunun en önemli golcüleri arasında gösterilen Fernando Torres 35 yaşında kariyerini sonlandırma kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla kararının detaylarını anlatacağını ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya futbolunun yetiştirdiği en iyi forvetler arasında gösterilen Fernando Torres, kariyeriyle ilgili şaşırtan bir karar aldı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kramponlarını astığını duyurdu.
İspanyol futbolcu kariyerini Japonya Ligi takımlarından Sagan Tosu'da sürdürüyordu. Yıldız oyuncu kariyerinde Milan, Liverpool, Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymişti.
Yaptığı paylaşımla futbolu bırakma kararı alan Torres, gerekçesini ise pazar günü Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.
I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu— Fernando Torres (@Torres) 21 Haziran 2019
- 21.06.2019
- Güncelleme: 21.06.2019 09:46
-
Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Fernando Torres futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.