Milan’da Marco Giampaolo dönemi
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Marco Giampaolo ile anlaştıklarını açıkladı.
Serie A takımlarından Milan, yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo'yu getirdi. Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.
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