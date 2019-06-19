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19 Haziran 2019, Çarşamba
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’da dönemi

Milan’da Marco Giampaolo dönemi

A ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaştıklarını açıkladı.

A ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaştıklarını açıkladı.

Serie A takımlarından Milan, yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo'yu getirdi. Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.
  1. 19.06.2019
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