FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
Japonya-İngiltere: 0-2
İskoçya-Arjantin: 3-3
- 20.06.2019
- Güncelleme: 20.06.2019 00:37
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HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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