İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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ve adlarını son 16 turuna yazdırdı

İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı

Kadınlar D Grubu'nda ve , son 16 turuna yükseldi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

3'te 3 yapan , lider, 4 puan toplayan ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Japonya-İngiltere: 0-2

İskoçya-Arjantin: 3-3

  1. 20.06.2019
  2. Güncelleme: 20.06.2019 00:37
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