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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Aktüel haberler (19.06.2019)

Aktüel haberler (19.06.2019)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporunda yaşanan önemli detaylar...

SIRA POGBA'DA?

Transfere şimdiden 300 milyon euro üzeri harcama yapan İspanyol ekibi, ManU'lu orta saha için de 120 milyon euro'yu gözden çıkardı. Transfere hızlı giren ve daha şimdiden 300 milyon euro'nun üzerinde harcama yapan yine kesenin ağzını açıyor. Real Madrid, 'ın orta saha oyuncusu için 120 milyon euroluk bütçe hazırladı. basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Real Madrid, yıldız orta saha oyuncusu için Manchester United'a 120 milyon eurodan fazla ödemek istemiyor. Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında açıklama yapan Pogba, "Manchester United'da bazen iyi bazen de kötü anılarım oldu. İyi bir sezon geçirdim. Şu anda benim için başka bir yerde yeni bir meydan okumanın iyi olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Real son olarak Eden Hazard'ı almıştı.

WILLIAN İÇİN RET
'un haberine göre , 'li Willian için Maviler'e 40 milyon euro önerdi. Ancak Barcelona'nın bu teklifi reddedildi. Barça'nın rakamı yükseltip tekrar teklif yapacağı dile getirildi.

YEDDER ATAĞI
, Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder'i listesine aldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen PSG'nin Ben Yedder için Sevilla'ya 45 milyon euro'yu önereceği belirtildi.

FAVRE UZATTI
BORUSSİA Dortmund takımında teknik direktör Lucien Favre'nin sözleşmesi, 2020-21 sezonu sonuna dek uzatıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon başına geçtiği Dortmund'u Bundesliga'da 2. yapmıştı.

BALE'İN MENAJERİ: 'SAÇMALIK!'
'ın menajeri Barnett, Galli oyuncunun gelecek sezon 'te oynayacağı iddialarına dair konuştu: "Tamamen saçmalık. Bale, Real'de kalmak istiyor."

4 MADALYA BİRDEN
Milli Takımı, ABD'de yapılan Açık Para Tekvando Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. Turnuvaya 5 sporcu ile katılan Türkiye, birer altın ve bronz, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye bu sonuçlarla kadınlarda zirvede yer aldı.

  1. 19.6.2019
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