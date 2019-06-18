TFF'den yapılandırma müjdesi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kemer Country Club'daki Mesa Cup Golf Turnuvası'nda kazananlara ödüllerini takdim ederken, yeni sezon öncesi Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptıktan sonra yeni görevlerine başladıklarını belirten Başkan Özdemir, "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, alt yaş milli takımlarımız, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz dünyada yukarılara çıkmaktır. İnşallah EURO 2020'ye katılacağız" dedi.

SIKINTILAR BİTECEK

Kulüplerin mali yapılarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Nihat Özdemir, "Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır" diye kulüplerimize müjde verdi.

BU SEZON DEĞİŞMİYOR

"Bu sezon yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir. Çünkü alınacak her bir karar bundan sonraki sezonlar için geçerli olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak herhangi bir değişiklik ile ilgili ise Kulüpler Birliği Vakfı ile bir neticeye varırsak bu değişiklikleri yapmayı düşünüyoruz."

KURULLAR İÇİN GERİ SAYIM

"Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu gibi kurulların hepsinin yeniden atanması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, haziran sonu veya temmuz başında, tüm bu kurullarla ilgili atamalarımızı yapacağız ve o arkadaşlarımız da yeniden göreve getirilecektir. Yeni arkadaşlarımız da göreve başlayacaklar."

ŞENOL GÜNEŞ'LE PARLADILAR

"Sayın Fatih Terim ve arkasından Sayın Lucescu ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nda bir gençleştirmeye gidildi ve bunda da başarılı olundu. Şu anda Şenol Güneş bu yeni nesil kadroyu, elinden geldiğince çok iyi motive etmekte ve aldığımız başarılı sonuçlar da bunu göstermektedir."