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18 Haziran 2019, Salı
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'den yapılandırma müjdesi!

TFF'den yapılandırma müjdesi!

Başkanı açıklamalarda bulundu. Özdemir “ ve bankalarımızın hepsi borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikir. Kulüplerimizle birebir görüşerek bu yapılandırmaları yapacaklardır.” dedi

Başkanı , Kemer Country Club'daki Mesa Cup Golf Turnuvası'nda kazananlara ödüllerini takdim ederken, yeni sezon öncesi Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptıktan sonra yeni görevlerine başladıklarını belirten Başkan Özdemir, "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, alt yaş , Engelli gibi, Kadınlar Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz dünyada yukarılara çıkmaktır. İnşallah EURO 2020'ye katılacağız" dedi.

SIKINTILAR BİTECEK
Kulüplerin mali yapılarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Nihat Özdemir, " ve bankalarımızın hepsi borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır" diye kulüplerimize müjde verdi.

BU SEZON DEĞİŞMİYOR
"Bu sezon yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir. Çünkü alınacak her bir karar bundan sonraki sezonlar için geçerli olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak herhangi bir değişiklik ile ilgili ise Kulüpler Birliği Vakfı ile bir neticeye varırsak bu değişiklikleri yapmayı düşünüyoruz."

KURULLAR İÇİN GERİ SAYIM
" ve gibi kurulların hepsinin yeniden atanması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, haziran sonu veya temmuz başında, tüm bu kurullarla ilgili atamalarımızı yapacağız ve o arkadaşlarımız da yeniden göreve getirilecektir. Yeni arkadaşlarımız da göreve başlayacaklar."

ŞENOL GÜNEŞ'LE PARLADILAR
"Sayın ve arkasından Sayın Lucescu ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nda bir gençleştirmeye gidildi ve bunda da başarılı olundu. Şu anda bu yeni nesil kadroyu, elinden geldiğince çok iyi motive etmekte ve aldığımız başarılı sonuçlar da bunu göstermektedir."

  1. 18.6.2019
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