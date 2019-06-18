Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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'da Favre'nin sözleşmesi uzatıldı

Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı

(Bundesliga) ekiplerinden 'da 'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

(Bundesliga) ekiplerinden 'da 'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktör Favre'nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre'nin beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund'un başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi 'in 2 puan (76) gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 18:35
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