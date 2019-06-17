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17 Haziran 2019, Pazartesi
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son 16'ya kaldı

Fransa son 16'ya kaldı

FIFA Kadınlar 'nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı. A Grubu'nda , Norveç, B Grubu'nda , ve Çin son 16 turuna kaldı.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Oynanan maçların ardından A Grubu'nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

B Grubu'nda ise üçte üç yapan birinci, 4 puanla ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya'nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Nijerya-Fransa: 0-1

Güney Kore-Norveç: 1-2

B Grubu:

Çin-İspanya: 0-0

Güney Afrika-Almanya: 0-4

  1. 18.06.2019
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