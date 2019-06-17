Aktüel haberler (17.06.2019)

BEŞİKTAŞ'I İSTERİM

Kartal'ın eski futbolcu ve şu anda Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes birgün tekrar siyah beyazlılarda oynamayı çok istediğini belirtti. Sambacı şunları söyledi: "Ben Beşiktaş'ta yeniden oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Şu ana kadar bana gelen bir teklif yok ve ayrıca kulübüm de beni bırakmak istemiyor."

İLK KEZ BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Everton'da top koşturan Cenk Tosun ilk 'Babalar Günü'nü kutladı. Golcü oyuncu, instagram'dan oğluyla fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum. İlk babalar günü" yazdı. Ayrıca Beşiktaş da Babalar Günü'nü sosyal medyada kutladı. "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Babalar gününüz kutlu olsun" denildi.

LECCE 'KRAL' İÇİN GELİYOR!

İtalyan basınından bir iddia da Burak Yılmaz hakkında geldi. calciomercato sitesi, bir süredir girişim yapmaya hazırlanan Lecce'li yöneticilerin İstanbul'a gelip tecrübeli forvet için resmi pazarlıklara başlayacağını yazdı. Hatta görüşmenin bugün yapılacağı detayı paylaşıldı.

CİDDİ RAKİPLER VAR

Adriano'nun sözleşmesi bittiği için Caner Erkin'in yanına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın iki önemli adayı var. Bunlardan birisi İstanbulspor'dan Duhan Aksu. Diğeri de Bursaspor'dan Umut Meraş. Ancak Duhan için Lille, Umut için de M'Gladbach devrede. Yönetim, iki oyuncu için de teklif yapıp beklemeye geçme kararı aldı.

CELTA VİGO, MOR TEKLİFİNİ REDDETTİ

İspanyol gazetesi Marca, Emre Mor'un Beşiktaş'a önerildiğini ileri sürdü. Siyah-beyazlıların maliyeti düşük isimleri istediği yazılan haberde 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerildiği ancak Celta Vigo'nun bu rakamı ciddiye bile almadığı kaydedildi. Buna rağmen İspanyol ekibinin Emre'yi elden çıkarmak istediği de eklendi.

TESİSLER YENİLENİYOR

Nevzat Demir Tesisleri'nde alt saha ve 2. saha baştan aşağı yenilenecek ve zeminler hibrit çim olacak. Aynı zamanda sorumlu olan Melih Aydoğdu'nun önderliğinde özel bir iç mimar renk ve tasarım çalışmaları yaparken, tesislerin sahaları konusunda titizlikle hareket edilecek.