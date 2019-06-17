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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Aktüel haberler (17.06.2019)

Aktüel haberler (17.06.2019)

Türk ve dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Türk ve dünya sporundaki önemli detaylar...

BEŞİKTAŞ'I İSTERİM
'ın eski futbolcu ve şu anda 'da forma giyen Marcelo Guedes birgün tekrar siyah beyazlılarda oynamayı çok istediğini belirtti. Sambacı şunları söyledi: "Ben 'ta yeniden oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Şu ana kadar bana gelen bir teklif yok ve ayrıca kulübüm de beni bırakmak istemiyor."

İLK KEZ BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI
Everton'da top koşturan ilk ''nü kutladı. Golcü oyuncu, instagram'dan oğluyla fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum. İlk babalar günü" yazdı. Ayrıca Beşiktaş da Babalar Günü'nü sosyal medyada kutladı. "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Babalar gününüz kutlu olsun" denildi.

LECCE 'KRAL' İÇİN GELİYOR!
İtalyan basınından bir iddia da hakkında geldi. calciomercato sitesi, bir süredir girişim yapmaya hazırlanan Lecce'li yöneticilerin 'a gelip tecrübeli forvet için resmi pazarlıklara başlayacağını yazdı. Hatta görüşmenin bugün yapılacağı detayı paylaşıldı.

CİDDİ RAKİPLER VAR
Adriano'nun sözleşmesi bittiği için 'in yanına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın iki önemli adayı var. Bunlardan birisi İstanbulspor'dan Duhan Aksu. Diğeri de 'dan Umut Meraş. Ancak Duhan için Lille, Umut için de M'Gladbach devrede. Yönetim, iki oyuncu için de teklif yapıp beklemeye geçme kararı aldı.

CELTA VİGO, MOR TEKLİFİNİ REDDETTİ
İspanyol gazetesi Marca, Emre Mor'un Beşiktaş'a önerildiğini ileri sürdü. Siyah-beyazlıların maliyeti düşük isimleri istediği yazılan haberde 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerildiği ancak 'nun bu rakamı ciddiye bile almadığı kaydedildi. Buna rağmen İspanyol ekibinin Emre'yi elden çıkarmak istediği de eklendi.

TESİSLER YENİLENİYOR
'nde alt saha ve 2. saha baştan aşağı yenilenecek ve zeminler hibrit çim olacak. Aynı zamanda sorumlu olan Melih Aydoğdu'nun önderliğinde özel bir iç mimar renk ve tasarım çalışmaları yaparken, tesislerin sahaları konusunda titizlikle hareket edilecek.

  1. 17.6.2019
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