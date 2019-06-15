Efsaneler göreve
Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı İtalyan devi Milan, Maldini’yi Sportif Direktör, Boban’ı da üst futbol yöneticiliğine getirdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı, Teknik Direktör Gattuso'nun ayrıldığı İtalya Serie A ekibi Milan'da efsane Paolo Maldini sportif direktörlüğe, yine kulübün sembol isimlerinden, Hırvat yıldız Zvonimir Boban ise üst futbol yöneticiliğine getirildi. Babadan Milan'lı Maldini 1985-2009 arasında oynadığı kırmızısiyahlılarda 901 maça çıktı ve 33 gol attı. 1992-2001 arasında forma giyen Boban ise önemli kulüpte önemli şampiyonluklar yaşadı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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