Efsaneler göreve

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı, Teknik Direktör Gattuso'nun ayrıldığı İtalya Serie A ekibi Milan'da efsane Paolo Maldini sportif direktörlüğe, yine kulübün sembol isimlerinden, Hırvat yıldız Zvonimir Boban ise üst futbol yöneticiliğine getirildi. Babadan Milan'lı Maldini 1985-2009 arasında oynadığı kırmızısiyahlılarda 901 maça çıktı ve 33 gol attı. 1992-2001 arasında forma giyen Boban ise önemli kulüpte önemli şampiyonluklar yaşadı.