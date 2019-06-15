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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Efsaneler göreve

Efsaneler göreve

’nun oynadığı İtalyan devi Milan, Maldini’yi Sportif Direktör, Boban’ı da üst yöneticiliğine getirdi.

Milli futbolcumuz 'nun oynadığı, Gattuso'nun ayrıldığı İtalya Serie A ekibi Milan'da efsane Paolo Maldini sportif direktörlüğe, yine kulübün sembol isimlerinden, Hırvat yıldız Zvonimir Boban ise üst yöneticiliğine getirildi. Babadan Milan'lı Maldini 1985-2009 arasında oynadığı kırmızısiyahlılarda 901 maça çıktı ve 33 gol attı. 1992-2001 arasında forma giyen Boban ise önemli kulüpte önemli şampiyonluklar yaşadı.

  1. 15.6.2019
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