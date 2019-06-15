Dünya Kupası Ukrayna'nın !
Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu belli oldu. Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna kupanın sahibi oldu.
Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı. Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34'üncü ve 52'nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89'uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5'inci dakikada Kang-in Lee attı.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 21:02
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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