Dünya Kupası Ukrayna'nın ! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Dünya Kupası Ukrayna'nın !

'nın !

Dünya Kupası Ukrayna'nın !

Polonya'nın ev sahipliğindeki Altı 'nın şampiyonu belli oldu. 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden kupanın sahibi oldu.

Polonya'nın ev sahipliğindeki Altı 'nın şampiyonu, 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden oldu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı. Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34'üncü ve 52'nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89'uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5'inci dakikada Kang-in Lee attı.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 21:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya Kupası Ukrayna'nın ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN