Aktüel haberler (14.06.2019)

Spor dünyasından gelişmeleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors şampiyon olurken, Maradona sağlık sorunlarından ötürü görevini bıraktı. İşte spor dünyasında yaşanan gelişmeler.



GÜNEŞLİ TÜRKİYE 2 SIRA ATLADI

Şenol Güneş'le yükselişe geçen ve Fransa zaferiyle adından söz ettiren Türkiye, FIFA nisan ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek bin 467 puanla 37. sırada yer buldu. Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, grubumuzda eli boş gönderdiğimiz Fransa, ikinci sıradaki yerini korudu.



MARADONA'DAN ZORUNLU İSTİFA

Arjantin efsanesi Maradona, sağlık sorunları nedeniyle, teknik direktörlüğünü yaptığı Meksika 2. Lig takımı Dorados'tan ayrıldı. Dorados'un sosyal medya hesabından, 'geçmiş olsun' paylaşımı yapıldı. 58 yaşındaki efsane, 20 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.



TORONTO NBA'DE TARİH YAZDI

Kanada temsilcisi Toronto Raptors, NBA finalinde son iki sezonun şampiyonu Golden State'i deplasmanda 114-110 yenerek seriyi 4-2 yaptı ve kurulduğu 1995'ten beri ilk şampiyonluğunu kazandı. Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), son maçta 22 sayı atan Raptors'un yıldızı Kawhi Leonard oldu.



WEST HAM'DAN 25 MİLYON

Premier Lig'de West Ham, 23 yaşındaki İspanyol milli orta saha Fornals'ı Villarreal'den aldı. 5 yıllık imzalayan Fornals, 24 milyon Sterlin'le, Londra ekibinin 42 milyona aldığı Anderson'dan sonra en pahalı 2. transfer oldu.



SÜPER ORMANSPOR

Basketbol 1. Ligi finalinde Ankara ekibi Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Ormanspor'da Rizvic, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu.



U20 FİNALİ BUGÜN

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın final maçı, bugün Güney Kore ile Ukrayna arasında oynanacak. Polonya'nın ev sahipliğindeki turnuvada müthiş karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.



U18'LER 3. OLDU

Rusya'daki Valentin Granatkin Turnuvası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Rusya'yı 4-2 yenerek organizasyonu 3. tamamladı. Genç kalecimiz Ersin Destanoğlu, maçın oyuncusu seçildi.



KOMŞU'DA 5. OLDUK

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen Milli Takım, 5. oldu. Çeyrek finalde Yunanistan'a kaybeden Ay-Yıldızlıların gollerini Fırat Kaya kaydetti.