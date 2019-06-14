TFF Süper Kupa finali Eryaman'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalininin 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 22:13
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Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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