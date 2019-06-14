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14 Haziran 2019, Cuma
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finali Eryaman'da oynanacak

TFF Süper Kupa finali Eryaman'da oynanacak

, ile Akhisarspor arasında oynanacak finalininin 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

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  2. Güncelleme: 14.06.2019 22:13
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