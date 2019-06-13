Griezmann'ın yeni takımı belli oldu!

Atletico'ya veda eden Griezmann'ın gelecek sezon nerede oynayacağı belli oldu. Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Movistar Plus'a yaptığı açıklamada Antoine Griezmann'ın gelecek sezondan itibaren Barcelona'da forma giyeceğini açıkladı.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI FİNALDE!

A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e katılma hakkı elde etti. Milliler, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

10 İSİM KOTA ALMAYI BAŞARDI!

Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'na kota alan sporcu sayısı 10'a ulaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak organizasyona atletizmde 7, yelkende 2, yüzmede de 1 sporcumuz kota alma başarısı gösterdi.

REAL TRANSFERİ BİTİRDİ!

Real madrıd, Lyon'dan Fransız sol bek Mendy'yi transfer etti. Oyuncu için Fransız kulübüne 48 milyon euro bonservis ödenecek. Mendy, 19 Haziran Çarşamba günü 6 yıllık imza atacak. Real, daha önce Eden Hazar, Jovic, Militao ve Rodrygo'yu almıştı.