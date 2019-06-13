Griezmann'ın yeni takımı belli oldu!
Atletico'ya veda eden Griezmann'ın gelecek sezon nerede oynayacağı belli oldu. 120 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katan Barcelona'nın transferi bitirdiği duyuruldu.
Atletico'ya veda eden Griezmann'ın gelecek sezon nerede oynayacağı belli oldu. Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Movistar Plus'a yaptığı açıklamada Antoine Griezmann'ın gelecek sezondan itibaren Barcelona'da forma giyeceğini açıkladı.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI FİNALDE!
A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e katılma hakkı elde etti. Milliler, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.
10 İSİM KOTA ALMAYI BAŞARDI!
Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'na kota alan sporcu sayısı 10'a ulaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak organizasyona atletizmde 7, yelkende 2, yüzmede de 1 sporcumuz kota alma başarısı gösterdi.
REAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Real madrıd, Lyon'dan Fransız sol bek Mendy'yi transfer etti. Oyuncu için Fransız kulübüne 48 milyon euro bonservis ödenecek. Mendy, 19 Haziran Çarşamba günü 6 yıllık imza atacak. Real, daha önce Eden Hazar, Jovic, Militao ve Rodrygo'yu almıştı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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