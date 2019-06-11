Ne de olsa CR7
11 Haziran 2019, Salı
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Ne de olsa

Ne de olsa CR7

Portekiz’le 2016’da yaşayan 34 yaşındaki , ’ni de kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden olarak anılan başarıya doymuyor... Kariyerine birçok kupa sığdıran Portekizli yıldız, son olarak ile 'ni de kazanma başarısı gösterdi. 2016'da yaşayan 34 yaşındaki efsane, tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

MESSİ'YE YAKLAŞTI
Portekiz'ye tarihi boyuncu kazandığı iki uluslarası kupada da imzası bulunan Ronaldo, kariyerindeki 31. kupasını kaldırdı. En büyük rakibi olan 36 kupalı Messi'ye bir adım daha yaklaşan , milli takımda ise Arjantinli yıldızı solladı. Üst düzey turnuvada kupası bulunmayan Messi, U20 ve Olimpiyat takımıyla şampiyon olmuştu.

  1. 11.6.2019
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