UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü oynanacak olan Almanya-Estonya karşılaşmasını yönetecek.
Almanya'nın Mainz şehrinde 21.45'te oynanacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 11:47
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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