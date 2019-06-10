UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev
10 Haziran 2019, Pazartesi
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’dan ’a görev

UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

kokartlı hakem , EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü oynanacak olan -Estonya karşılaşmasını yönetecek.

'nın Mainz şehrinde 21.45'te oynanacak maçta 'ın yardımcılıklarını ve Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 11:47
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