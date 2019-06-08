UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
Portekiz ile Hollanda Milli Takımı, yarın oynanacak final karşılaşmasında UEFA tarafından ilk kez organize edilen Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek. Kritik müsabaka TSİ 21.45'te oynanacak.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın TSİ 21.45'te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın TSİ 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.
- 08.06.2019
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