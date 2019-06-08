Eski futbolcu kalbine yenik düştü
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Eski futbolcu kalbine yenik düştü

Eski futbolcu kalbine yenik düştü

Bir dönem 'da forma giyen 'in , 49 yaşında hayatını kaybetti. Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi.

'nin alt lig ekiplerinden 'in eski İngiliz futbolcu , 49 yaşında vefat etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde , Portsmouth, Southend United ve Billericay Town kulüplerinde forma giyen Edinburgh, teknik direktörlük kariyerinde ise Leyton Orient'in yanı sıra Northampton Town, Gillingham ve Newport County gibi takımlarda görev almıştı.


  1. 08.06.2019
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