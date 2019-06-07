Portakallar uzatmada

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz'in rakibi Hollanda oldu... Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalin Guimaraes kentinde oynanan ikinci ayağında İngiltere, Marcus Rashford'un penaltı golüyle öne geçti. Hollanda 73'te De Ligt ile skora denge getirdi ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. 97'de defansın hatası sonucu Kyle Walker'in kendi kalesine attığı golle Hollanda 2-1 öne geçti. Quincy Promes, 114'te skoru 3-1 yaptı. Portekiz- Hollanda finali, pazar akşamı 21.45'te oynanacak.