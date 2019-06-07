Portakallar uzatmada – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Portakallar uzatmada

Portakallar uzatmada

’yi yenen finalde Portekiz’in rakibi oldu.

Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz'in rakibi oldu... Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalin Guimaraes kentinde oynanan ikinci ayağında , Marcus Rashford'un penaltı golüyle öne geçti. Hollanda 73'te De Ligt ile skora denge getirdi ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. 97'de defansın hatası sonucu Kyle Walker'in kendi kalesine attığı golle Hollanda 2-1 öne geçti. Quincy Promes, 114'te skoru yaptı. Portekiz- Hollanda finali, pazar akşamı 21.45'te oynanacak.

  1. 7.6.2019
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