Portakallar uzatmada
İngiltere’yi 3-1 yenen Hollanda finalde Portekiz’in rakibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz'in rakibi Hollanda oldu... Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalin Guimaraes kentinde oynanan ikinci ayağında İngiltere, Marcus Rashford'un penaltı golüyle öne geçti. Hollanda 73'te De Ligt ile skora denge getirdi ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. 97'de defansın hatası sonucu Kyle Walker'in kendi kalesine attığı golle Hollanda 2-1 öne geçti. Quincy Promes, 114'te skoru 3-1 yaptı. Portekiz- Hollanda finali, pazar akşamı 21.45'te oynanacak.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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