Fiorentina 160 milyona satıldı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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160 milyona satıldı

Fiorentina 160 milyona satıldı

İtalyan devi 160 milyon euro'ya satıldı.

İtalyan devi 160 milyon euro'ya satıldı. Milan kentinde yapılan görüşmelerin ardından 'i Della Valle ailesinden 69 yaşında İtalyan asıllı ABD'li iş insanı Rocco Commisso satın aldı ve "Onur duydum" dedi.

  1. 7.6.2019
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