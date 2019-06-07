Fiorentina 160 milyona satıldı
İtalyan devi Fiorentina 160 milyon euro'ya satıldı.
İtalyan devi Fiorentina 160 milyon euro'ya satıldı. Milan kentinde yapılan görüşmelerin ardından Mor Menekşeler'i Della Valle ailesinden 69 yaşında İtalyan asıllı ABD'li iş insanı Rocco Commisso satın aldı ve "Onur duydum" dedi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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