2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?
07 Haziran 2019, Cuma
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2019 FIFA Kadınlar ne zaman, hangi kanalda?

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?

’da düzenlenecek 2019 FIFA Kadınlar ’da doodle oldu. Google ana sayfasında ön plana çıkarılan büyük mücadeleye sahne olacak. Peki, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grupları...

, 2019 FIFA Kadınlar doodle yaptı. Büyük mücadeleye sahne olacak başlıyor. Peki, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda? İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grupları ve detayları…

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Her turnuvası ayrı bir heyecana sahne olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor. 'nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google'da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16'ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak.

2019 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü başlayacak. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK KEZ 24 TAKIM

Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019'da sayı ilk kez 24'e yükseltildi.

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

2019 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan

  1. 07.06.2019
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