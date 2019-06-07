2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?
Fransa’da düzenlenecek 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası google’da doodle oldu. Google ana sayfasında ön plana çıkarılan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası büyük mücadeleye sahne olacak. Peki, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grupları...
Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası doodle yaptı. Büyük mücadeleye sahne olacak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor. Peki, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda? İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grupları ve detayları…
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Her turnuvası ayrı bir heyecana sahne olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor. Fransa'nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google'da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16'ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak.
2019 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü başlayacak. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK KEZ 24 TAKIM
Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019'da sayı ilk kez 24'e yükseltildi.
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
2019 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya
B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika
C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika
D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya
E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun
F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan
- 07.06.2019
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Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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