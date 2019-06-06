İnfantino ile 2023'e kadar devam – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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İnfantino ile 2023'e kadar devam

İnfantino ile 2023'e kadar devam

'nın 'te yaptığı kongreye tek aday olarak giren Başkan Gianni İnfantino 2023 yılına kadar yeniden seçildi. 49 yaşındaki Infantino'nun seçildiği kongreye Başkanı , ve TFF Başkan Vekili ile da katıldı.

'nın 'te yaptığı kongreye tek aday olarak giren Başkan Gianni İnfantino 2023 yılına kadar yeniden seçildi. 49 yaşındaki Infantino'nun seçildiği kongreye Başkanı , ve TFF Başkan Vekili ile da katıldı. Temsilcilerimiz İnfantino'yu tebrik edip başarılar diledi. FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.?

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  1. 6.6.2019
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