İnfantino ile 2023'e kadar devam

FIFA'nın Paris'te yaptığı kongreye tek aday olarak giren Başkan Gianni İnfantino 2023 yılına kadar yeniden seçildi. 49 yaşındaki Infantino'nun seçildiği kongreye TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı. Temsilcilerimiz İnfantino'yu tebrik edip başarılar diledi. FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.?

BUFFON PSG'DEN AYRILDI

PSG, İtalyan kaleci Gianluigi Buffon ile yollarını ayırdığını duyurdu. 41 yaşındaki file bekçisi, "PSG sözleşme yenilemeyi önerdi; ancak kabul etmedim. Yeni bir deneyim arzusuyla ayrılık kararı aldım" dedi. Fransız ekibiyse, "Saha içi ve dışında harika bir isimdi" yorumunu yaptı.

CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri'nde yarın akşam oynanacak Danimarka-İrlanda maçını yönetecek. Kopenhag'da saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.?

RONALDO'DAN HAT-TRICK

UEFA Uluslar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı yarı final mücadelesinde İsviçre'yi ağırlayan Portekiz, finale yükseldi: 3-1. Maçın 25. dakikasında gol perdesini aralayan CR7, 88 ve 90'da iki gol daha buldu. İkinci finalist bu akşamki Hollanda-İngiltere galibinden gelecek.