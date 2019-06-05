Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri...

U17 Milli Takımımız'ın formasını giyen Tunahan Taşçı, Ajax'a 3 yıllık imza attı. Ajax Tunahan'ın yanı sıra Sparta Rotterdam'dan Ar'jany Martha ve Feyenoord'dan Steven van der Sloot'u kadrosuna kattı.

Transferler hakkında konuşan Ajax Gençlik Akademisi Müdürü Said Ouaali, "Bu üç genç yeteneği transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve bu üç gence içtenlikle hoşgeldin diyoruz. Ajax'ın genç oyuncu akademisi, bu oyuncuların gelişimi ve harika birer profesyonel futbolcu olması için en iyi şartları sunacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye U17 formasını 9 kez terleten Tunahan Taşçı, geçen sezon U17 Eredivisie'de 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.