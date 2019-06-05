Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri...
Ajax, akademi takımına 3 yeni transfer yapıldığını açıkladı. Sparta Rotterdam'dan U17 takımı için 15 yaşındaki hücumcu Ar'jany Martha, U19 takımı için Feyenoord'dan 16 yaşındaki stoper Steven van der Sloot ve NEC Nijmegen'den 17 yaşındaki forvet Tunahan Taşçı transfer edildi. Her 3 oyuncu ile de 3'er yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
U17 Milli Takımımız'ın formasını giyen Tunahan Taşçı, Ajax'a 3 yıllık imza attı. Ajax Tunahan'ın yanı sıra Sparta Rotterdam'dan Ar'jany Martha ve Feyenoord'dan Steven van der Sloot'u kadrosuna kattı.
Transferler hakkında konuşan Ajax Gençlik Akademisi Müdürü Said Ouaali, "Bu üç genç yeteneği transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve bu üç gence içtenlikle hoşgeldin diyoruz. Ajax'ın genç oyuncu akademisi, bu oyuncuların gelişimi ve harika birer profesyonel futbolcu olması için en iyi şartları sunacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye U17 formasını 9 kez terleten Tunahan Taşçı, geçen sezon U17 Eredivisie'de 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.
- 05.06.2019
- Güncelleme: 05.06.2019 16:31
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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