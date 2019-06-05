Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri...
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Futbol Haberleri Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri...

ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! haberleri...

Tunahan Taşçı Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika transfer haberleri...

, akademi takımına 3 yeni yapıldığını açıkladı. Sparta Rotterdam'dan U17 takımı için 15 yaşındaki hücumcu Ar'jany Martha, U19 takımı için Feyenoord'dan 16 yaşındaki stoper Steven van der Sloot ve NEC Nijmegen'den 17 yaşındaki forvet edildi. Her 3 oyuncu ile de 3'er yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

U17 Milli Takımımız'ın formasını giyen , 'a 3 yıllık imza attı. Ajax Tunahan'ın yanı sıra Sparta Rotterdam'dan Ar'jany Martha ve Feyenoord'dan Steven van der Sloot'u kadrosuna kattı.

Transferler hakkında konuşan Ajax Gençlik Akademisi Müdürü Said Ouaali, "Bu üç genç yeteneği ettiğimiz için çok mutluyuz ve bu üç gence içtenlikle hoşgeldin diyoruz. Ajax'ın genç oyuncu akademisi, bu oyuncuların gelişimi ve harika birer profesyonel futbolcu olması için en iyi şartları sunacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye U17 formasını 9 kez terleten Tunahan Taşçı, geçen sezon U17 Eredivisie'de 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

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  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 16:31
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