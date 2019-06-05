Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

Yapılan 69. Olağan Kongre'de seçimi kazanan Gianni Infantino oldu. Tek aday olarak seçime giren 49 yaşındaki Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.

INFANTINO KİMDİR?

Gianni Infantino, 23 Mart 1970'de İsviçre'nin Brig kentinde dünyaya geldi. Aslen İtalyan olan Infantino, hem İtalyan hem de İsviçre vatandaşlığına sahip. 45 yaşındaki futbol yöneticisi, lisans eğitimini ülkesinde Fribourg Üniversitesi'nde hukuk dalında tamamladı. Infantino; İtalyanca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerini akıcı bir biçimde konuşabiliyor.

Infantino, UEFA bünyesine katılmadan önce Neuchatel Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nde (CIES) genel sekreterlik ve İtalya, İspanya ve İsviçre gibi çeşitli ülkelerinin futbol yönetimine danışmanlık yaptı.

UEFA KARİYERİ

2009 Ekim'den bu yana UEFA Genel Sekreteri olarak görev yapan Infantino, gerek kulüp gerek ülke bazında Avrupa futbolunun güçlenmesi ve UEFA'nın daha saygı duyulan ve daha güvenilir bir uluslararası yönetim kurulu haline gelmesi için çalışmalar yaptı. İsviçreli yönetici, daha adil bir futbol ortamı yaratacağına inandığı Finansal Fair Play kavramına büyük önem veriyor.

Gianni Infantino milli takım düzeyinde alınan; UEFA Euro 2016'ya 24 takımın katılması, UEFA Uluslar Ligi'nin kurulması ve UEFA Euro 2020'ye 13 Avrupa ülkesinde düzenlenmesi gibi kararlarda büyük bir rol üstlendi. Infantino, ayrıca FIFA Reform Komitesi'nin de bir üyesi konumunda.

Bir avukat olması sebebiyle UEFA'da hukuksal süreçleri yakından takip eden Infantino, aynı zamanda kulüp lisanslama sisteminde de yönetici olarak rol aldı, 2007'de ise genel sekreter yardımcılığına getirildi. Infantino, 2015 yılında Yunanistan'da patlayan futbol skandalları sonrasında Yunan hükümetiyle birlikte spor hukuku üzerine görüşmeleri yürüten isimdi.