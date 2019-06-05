Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1
UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi Ronaldo'nun golleriyle 3-1 mağlup eden Portekiz adını finale yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta İsviçre'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun 25. dakikadaki frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İsviçre, Ricardo Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 88 ve 90. dakikalarında sahneye çıkan Ronaldo, attığı iki golle İsviçre'nin fişini çekerek Portekiz'i finale taşıdı.
UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselen Portekiz'in rakibi yarın oynanacak Hollanda - İngiltere maçıyla belli olacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde final maçı 9 Haziran Pazar günü oynanacak.
- 06.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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