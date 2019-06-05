Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1 – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1

Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1

Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi Ronaldo'nun golleriyle 3-1 mağlup eden Portekiz adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta İsviçre'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun 25. dakikadaki frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İsviçre, Ricardo Rodriguez'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 88 ve 90. dakikalarında sahneye çıkan Ronaldo, attığı iki golle İsviçre'nin fişini çekerek Portekiz'i finale taşıdı.

UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselen Portekiz'in rakibi yarın oynanacak Hollanda - İngiltere maçıyla belli olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde final maçı 9 Haziran Pazar günü oynanacak.

  1. 06.06.2019
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