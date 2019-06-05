Cüneyt Çakır'a yeni görev!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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UEFA'dan 'a görev!

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

Kokartlı Hakem , EURO D Grubu mücadelesinde oynanacak olan -İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.

EURO D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan -İrlanda karşılaşmasını, Kokartlı Hakemimiz yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 16:46
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