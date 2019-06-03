TFF 1.Lig'de günün özeti! (03.06.2019)

İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik adamını buldu. Son olarak Yalçın Koşukavak'la temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, başarılı hocanın tercihini 1. Lig'den yana kullanacağını iletmesi sonucunda İrfan Buz'a yöneldi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamla temasa geçen kırmızı-beyazlı kurmaylar, 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun vadeli bir program dahilinde sözleşmeye 'evet' diyen teknik direktör İrfan Buz'un, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

YENİ GÖZDE HASAN

Sözleşmesi sona eren Gençer'le görüşmelerini sürdüren ve A.Gücü'nden Alihan Kubalas'a talip olan Altay, listesine yeni bir isim ekledi. Siyah- beyazlılar, Altınordu'nun stoperi Hasan Hatipoğu'yla ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada görev yaptı.

KARŞIYAKA BAŞKANI AÇIKLADI

Eski oyuncusu Djiby Fall'a 172 bin euro ödeyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, Igor Duric'in de alacakların da ödeyerek borç dosyalarını kapatacaklarını söyledi.

MANİSA FK TEKNİK ADAM ARIYOR

Şirketleşme kararı alan Manisa BŞB'nin CEO'su Levent Devrim, adlarının Manisa FK olarak tescil edileceğini ve teknik adam arayışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

MENEMEN'DE TÜM TRANSFERLER ASKIYA ALINDI

Menemen'de Tahir Şahin'in başkan seçildiği kongreye tedbir kararı gelmesinin ardından, yapılan tüm transfer görüşmelerinin askıya alınması taraftarları endişelendirdi.