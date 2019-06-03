TFF 1.Lig'de günün özeti! (03.06.2019)
TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan önemli gelişmeler...
İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik adamını buldu. Son olarak Yalçın Koşukavak'la temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, başarılı hocanın tercihini 1. Lig'den yana kullanacağını iletmesi sonucunda İrfan Buz'a yöneldi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamla temasa geçen kırmızı-beyazlı kurmaylar, 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun vadeli bir program dahilinde sözleşmeye 'evet' diyen teknik direktör İrfan Buz'un, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.
YENİ GÖZDE HASAN
Sözleşmesi sona eren Gençer'le görüşmelerini sürdüren ve A.Gücü'nden Alihan Kubalas'a talip olan Altay, listesine yeni bir isim ekledi. Siyah- beyazlılar, Altınordu'nun stoperi Hasan Hatipoğu'yla ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada görev yaptı.
KARŞIYAKA BAŞKANI AÇIKLADI
Eski oyuncusu Djiby Fall'a 172 bin euro ödeyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, Igor Duric'in de alacakların da ödeyerek borç dosyalarını kapatacaklarını söyledi.
MANİSA FK TEKNİK ADAM ARIYOR
Şirketleşme kararı alan Manisa BŞB'nin CEO'su Levent Devrim, adlarının Manisa FK olarak tescil edileceğini ve teknik adam arayışlarını sürdürdüklerini ifade etti.
MENEMEN'DE TÜM TRANSFERLER ASKIYA ALINDI
Menemen'de Tahir Şahin'in başkan seçildiği kongreye tedbir kararı gelmesinin ardından, yapılan tüm transfer görüşmelerinin askıya alınması taraftarları endişelendirdi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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