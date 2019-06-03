Abdullah Avcı’nın yardımcısı Şenol Fidan kimdir? Son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın teknik ekibine dahil olan Beşiktaşlı isim Şenol Fidan oldu. Uzun yıllar Mehmet Özdilek’in ekibinde yer alan Fidan, Siyah-beyazlı yönetim tarafından Avcı’ya önerilen isimlerden birisiydi. Peki, Şenol Fidan kimdir? Detaylar FOTOMAC.COM.TR'de...
Abdullah Avcı'nın yardımcılığına getirilen Şenol Fidan, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta forma giydi. Fidan, bu dönemde Beşiktaş'ın üç sene üst üste şampiyon olduğu kadroda yer aldı.
Uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını yapan Şenol Fidan, aynı zamanda 1988-93 yılları arasında Beşiktaş formasını terletmişti.
ŞENOL FİDAN KİMDİR?
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şenol Fidan, antrenörlük kariyerine Beykozspor'da başladı. Fidan, bu kulüpte teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Ardından Kahramanmaraşspor'un hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, sonrasında uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını yaptı.
MEHMET ÖZDİLEK'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI
Mehmet Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde antrenörlüklük görevinde bulundu. Bu sürecin ardından Kemerspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Fidan, 1 yıllık aradan sonra Mehmet Özdilek ile bu sefer BB Erzurumspor'da bir araya geldi.
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan Şenol Fidan, 4 Mart 2019 tarihinde bu sorumluluğundan ayrıldı.
GÖKHAN KESKİN'İN GÖREVİ DE BELLİ OLDU
Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a kendi ekibiyle geleceğini ve camia içinden yetişen bir ismin ise teknik ekibe dahil olacağını açıklamıştı. Yine teknik ekibe dahil olması beklenen isimlerden Gökhan Keskin ise scout ekibinin başına getirildi.
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