Cengiz'den Orman ve Koç'a salvo
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i tebrik ederken rakip takım başkanlarına yanıt verdi. Cengiz, “Tazminat ödeme kararına mahkeme hükmetti, Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı seçilen Nihat Özdemir'i tebrik ederken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı açıklamaya ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Cengiz, Koç'un Fatih Terim için, "Neden tazminat ödendi?" sorusuna "Siz eğer birisini işten çıkarırsanız tazminat ödersiniz. TFF işten çıkardı, tazminatı da ödemedi, hocam da mahkemeye başvurdu. Mahkeme tazminata karar verdi ve hak ettiği parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Niye tartışılıyor anlamıyorum" diye yanıt verdi. CENGIZ, Orman'ın "G.Saray 2 senedir hakemlerle şampiyon oluyor" sözlerine ise şöyle tepki verdi: "Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Bey'in böyle konuştuğuna inanamadım. Ama izledim, öyle demiş. Yenilgiyi hazmetmek bir meziyettir. Yöneticiler konuşurken öfkelerini gizlesin. Türk futbolunda yanlış ifadeler çok oluyor. Ömer Hayyam'dan bir alıntı yapmak istiyorum, 'Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş."
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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