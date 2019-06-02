Cengiz'den Orman ve Koç'a salvo
02 Haziran 2019, Pazar
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Cengiz'den Orman ve Koç'a salvo

Cengiz'den Orman ve Koç'a salvo

Başkanı , Başkanı 'i tebrik ederken rakip takım başkanlarına yanıt verdi. Cengiz, “Tazminat ödeme kararına mahkeme hükmetti, Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş” dedi.

Başkanı , Başkanı seçilen 'i tebrik ederken, Başkanı 'ın önceki gün yaptığı açıklamaya ve F.Bahçe Başkanı 'a cevap verdi. Cengiz, Koç'un için, "Neden tazminat ödendi?" sorusuna "Siz eğer birisini işten çıkarırsanız tazminat ödersiniz. TFF işten çıkardı, tazminatı da ödemedi, hocam da mahkemeye başvurdu. Mahkeme tazminata karar verdi ve hak ettiği parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Niye tartışılıyor anlamıyorum" diye yanıt verdi. CENGIZ, Orman'ın "G.Saray 2 senedir hakemlerle şampiyon oluyor" sözlerine ise şöyle tepki verdi: "Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Bey'in böyle konuştuğuna inanamadım. Ama izledim, öyle demiş. Yenilgiyi hazmetmek bir meziyettir. Yöneticiler konuşurken öfkelerini gizlesin. Türk futbolunda yanlış ifadeler çok oluyor. 'dan bir alıntı yapmak istiyorum, 'Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş."

  1. 2.6.2019
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