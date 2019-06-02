Cengiz'den Orman ve Koç'a salvo

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı seçilen Nihat Özdemir'i tebrik ederken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı açıklamaya ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Cengiz, Koç'un Fatih Terim için, "Neden tazminat ödendi?" sorusuna "Siz eğer birisini işten çıkarırsanız tazminat ödersiniz. TFF işten çıkardı, tazminatı da ödemedi, hocam da mahkemeye başvurdu. Mahkeme tazminata karar verdi ve hak ettiği parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Niye tartışılıyor anlamıyorum" diye yanıt verdi. CENGIZ, Orman'ın "G.Saray 2 senedir hakemlerle şampiyon oluyor" sözlerine ise şöyle tepki verdi: "Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Bey'in böyle konuştuğuna inanamadım. Ama izledim, öyle demiş. Yenilgiyi hazmetmek bir meziyettir. Yöneticiler konuşurken öfkelerini gizlesin. Türk futbolunda yanlış ifadeler çok oluyor. Ömer Hayyam'dan bir alıntı yapmak istiyorum, 'Bir cahille konuşmaya gör cehennem neymiş."