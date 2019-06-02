Avrupa'da en büyük Liverpool

Futbolda Avrupa'nın kralı tacını Liverpool taktı... UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de iki İngiliz ekibi kapıştı ve gülen taraf Tottenham'ı 2-0 yenen Jürgen Klopp'un talebeleri oldu. Henüz 28. saniyede bir penaltı kazanan Liverpool, Salah ile 1-0 öne geçti. Maçın büyük bir bölümünde bu gole karşılık veremeyen ve maçı uzatmalara taşımayı hedefleyen Tottenham'a son darbeyi, 87. dakikada Origi indirdi.

14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. 2013 ve 2018'de hüsrana uğrayan Klopp bu kez sevindi.