Avrupa'da en büyük Liverpool – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Avrupa'da en büyük

Avrupa'da en büyük Liverpool

İki İngiliz ekibinin kapıştığı Şampiyonlar Ligi finalinde, Salah ve Origi ile iki gol bulan ’de olduğu gibi Tottenham’a geçit vermedi ve Avrupa’nın kralı olarak tacını taktı.

Futbolda Avrupa'nın kralı tacını taktı... Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de iki İngiliz ekibi kapıştı ve gülen taraf Tottenham'ı 2-0 yenen Jürgen Klopp'un talebeleri oldu. Henüz 28. saniyede bir penaltı kazanan Liverpool, Salah ile 1-0 öne geçti. Maçın büyük bir bölümünde bu gole karşılık veremeyen ve maçı uzatmalara taşımayı hedefleyen Tottenham'a son darbeyi, 87. dakikada Origi indirdi.

14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak UEFA finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 2013 ve 2018'de hüsrana uğrayan Klopp bu kez sevindi.

  1. 2.6.2019
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