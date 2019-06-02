Avrupa'da en büyük Liverpool
İki İngiliz ekibinin kapıştığı Şampiyonlar Ligi finalinde, Salah ve Origi ile iki gol bulan Liverpool Premier Lig’de olduğu gibi Tottenham’a geçit vermedi ve Avrupa’nın kralı olarak tacını taktı.
Futbolda Avrupa'nın kralı tacını Liverpool taktı... UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de iki İngiliz ekibi kapıştı ve gülen taraf Tottenham'ı 2-0 yenen Jürgen Klopp'un talebeleri oldu. Henüz 28. saniyede bir penaltı kazanan Liverpool, Salah ile 1-0 öne geçti. Maçın büyük bir bölümünde bu gole karşılık veremeyen ve maçı uzatmalara taşımayı hedefleyen Tottenham'a son darbeyi, 87. dakikada Origi indirdi.
14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. 2013 ve 2018'de hüsrana uğrayan Klopp bu kez sevindi.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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