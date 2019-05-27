Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'ın 'Kral'ı Diagne 'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

Galatasaray'ın 'Kral'ı Diagne Fatih Terim'i çıldırttı! Kara listede başı çekiyor...

Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlardan biri de Mbaye Diagne... 'ın sezon arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne önce şampiyonluk kutlamalarına katılmadı, ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla olay yarattı. Tabi bu durum 'i çileden çıkardı. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, Süper Lig'in kara tablosu...

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 11:06
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