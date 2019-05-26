Favori Özdemir
26 Mayıs 2019, Pazar
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Favori Özdemir

Favori Özdemir

’DE 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi adaylar belli oldu.

'in favori olduğu koltuk için Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın da aday olduğu duyuruldu.

  1. 26.5.2019
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