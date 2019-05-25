Sane geliyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Sane geliyor

Sane geliyor

'nde üst üste 7. şampiyonluğunu kutlayan , Ribery ve Robben'in boşluğunu dolduracak ismi 'de buldu.

'nde üst üste 7. şampiyonluğunu kutlayan , Ribery ve Robben'in boşluğunu dolduracak ismi 'de buldu. Bavyera ekibi, 'nin Alman yıldızı Leroy Sane'ye kanca attı. 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Alman devinin başkanı , "Evet bu transfer üzerinde çalışıyoruz" demekle yetindi. Münih'in, bu sezon 47 maçta 16 gol ve 18 asistlik performans gösteren genç oyuncu için 120 milyon euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.

  1. 25.5.2019
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