Sane geliyor

Almanya Ligi'nde üst üste 7. şampiyonluğunu kutlayan Bayern Münih, Ribery ve Robben'in boşluğunu dolduracak ismi İngiltere'de buldu. Bavyera ekibi, Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane'ye kanca attı. 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Alman devinin başkanı Uli Hoeness, "Evet bu transfer üzerinde çalışıyoruz" demekle yetindi. Münih'in, bu sezon 47 maçta 16 gol ve 18 asistlik performans gösteren genç oyuncu için 120 milyon euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.