Kerimoğlu unutulmadı
Uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen Tugay Kerimoğlu, eski kulübü tarafından unutulmadı.
Uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen Tugay Kerimoğlu, eski kulübü tarafından unutulmadı. 24 Mayıs 2009'da son maçına çıkan Kerimoğlu'yla ilgili paylaşım yapan Ada ekibi, "Unutulmaz bir sekiz yıl geçiren Kerimoğlu için veda videsu hazırladık" mesajını yazdı.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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