Kerimoğlu unutulmadı – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Kerimoğlu unutulmadı

Kerimoğlu unutulmadı

Uzun yıllar forması giyen , eski kulübü tarafından unutulmadı.

Uzun yıllar forması giyen , eski kulübü tarafından unutulmadı. 24 Mayıs 2009'da son maçına çıkan Kerimoğlu'yla ilgili paylaşım yapan Ada ekibi, "Unutulmaz bir sekiz yıl geçiren Kerimoğlu için veda videsu hazırladık" mesajını yazdı.

  1. 25.5.2019
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