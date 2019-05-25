Kane savaşı

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane ile ilgili transfer dedikoduları sürüyor... Daha önce Real Madrid'le adı anılan 25 yaşındaki golcü için bu kez Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Ezeli rakibine büyük bir çalım atmak isteyen Barça'nın, bu transfer için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. İspanyol devinin Kane için 150 milyon euro'yu kasasından çıkartacağı belirtildi. Sakatlıktan yeni çıkan başarılı oyuncu, bu sezon 39 maçta 24 kez ağları sarsmayı başardı.