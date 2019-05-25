Kane savaşı – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kane savaşı

Kane savaşı

Kane savaşı

Tottenham'ın İngiliz yıldızı ile ilgili dedikoduları sürüyor...

Tottenham'ın İngiliz yıldızı ile ilgili dedikoduları sürüyor... Daha önce 'le adı anılan 25 yaşındaki golcü için bu kez 'nın devreye girdiği iddia edildi. Ezeli rakibine büyük bir çalım atmak isteyen Barça'nın, bu transfer için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. İspanyol devinin Kane için 150 milyon euro'yu kasasından çıkartacağı belirtildi. Sakatlıktan yeni çıkan başarılı oyuncu, bu sezon 39 maçta 24 kez ağları sarsmayı başardı.

  1. 25.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kane savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN