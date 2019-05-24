Çin'de ikinci Lippi dönemi
24 Mayıs 2019, Cuma
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'de ikinci Lippi dönemi

Çin'de ikinci Lippi dönemi

Federasyonu, milli takımın başına ikinci kez İtalyan teknik adam 'yi getirdi.

Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine ikinci kez İtalyan getirildi.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın ev sahipliği yapacağı 2022 'na dahil olmak için Asya Elemeleri'ne katılacak milli takımı, 71 yaşındaki Lippi'nin çalıştıracağı belirtildi.

Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ocak ayında son verilmişti.

Kulüp kariyerinde ile 5 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve UEFA kaldıran Lippi, İtalya Milli Takımı'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşımıştı.

  1. 24.05.2019
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