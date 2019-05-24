Çin'de ikinci Lippi dönemi
Çin Futbol Federasyonu, milli takımın başına ikinci kez İtalyan teknik adam Marcello Lippi'yi getirdi.
Çin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine ikinci kez İtalyan Marcello Lippi getirildi.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na dahil olmak için Asya Elemeleri'ne katılacak milli takımı, 71 yaşındaki Lippi'nin çalıştıracağı belirtildi.
Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ocak ayında son verilmişti.
Kulüp kariyerinde Juventus ile 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kaldıran Lippi, İtalya Milli Takımı'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşımıştı.
- 24.05.2019
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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Alkışlar Nwakaeme'ye
Toplam 3
Yorum
batu helal olsun ,
Çin'de ikinci Lippi dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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