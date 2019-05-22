FIFA'dan Dünya Kupası öncesi flaş karar!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'dan öncesi flaş karar!

FIFA'dan Dünya Kupası öncesi flaş karar!

, 'da düzenlenecek olan 2022 öncesi flaş bir karar aldı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun 48 ülkenin katılımıyla düzenlemeyi planladıklarını ifade ettiği turnuva öncesi beklenen gerçekleşmedi.

'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda turnuvanın 48 takımla oynanmamasına karar verildiği belirtildi. Alınan kararda politik ve lojistik problemlerin önemli rol oynadığı da ifade edildi.

Böylece FIFA, daha önce planlandığı üzere 48 takımlı çalışmalarını 2026'da Amerika Birleşik Devletler, ve ortaklığında düzenlenecek turnuvada gerçeğe dönüştürecek.
tarihinde bir ilke sahne olacak 2022 Dünya Kupası, 'daki iklim koşulları sebebi ile 21 Kasım'da başlayacak. 28 gün sürecek turnuva, 18 Aralık'ta sona erecek.


  1. 22.05.2019
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