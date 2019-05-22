FIFA'dan Dünya Kupası öncesi flaş karar!
FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar aldı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun 48 ülkenin katılımıyla düzenlemeyi planladıklarını ifade ettiği turnuva öncesi beklenen gerçekleşmedi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda turnuvanın 48 takımla oynanmamasına karar verildiği belirtildi. Alınan kararda politik ve lojistik problemlerin önemli rol oynadığı da ifade edildi.
Böylece FIFA, daha önce planlandığı üzere 48 takımlı Dünya Kupası çalışmalarını 2026'da Amerika Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek turnuvada gerçeğe dönüştürecek.
Futbol tarihinde bir ilke sahne olacak 2022 Dünya Kupası, Katar'daki iklim koşulları sebebi ile 21 Kasım'da başlayacak. 28 gün sürecek turnuva, 18 Aralık'ta sona erecek.
- 22.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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