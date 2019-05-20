Fatih Terim'in "rekorlar" sezonu

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, futbol tarihindeki birçok rekoru da kırdı.

Hafta içinde Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sıkıntılı bir sezonda bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

Sezonu çifte kupayla kapatacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok alanda rekorlar kırarak başarılarına yenilerini ekledi.

LİGDE 8. KEZ ŞAMPİYON

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu yaşayarak bu kulvarda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Ligde geçen sezon ilk yarının son haftalarında göreve gelen Terim, Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı. Fatih Terim, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör rekorunu bir basamak daha yukarı taşıdı. Terim'den sonra lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör, Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA REKORA ORTAK OLDU

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu alanda da bir rekoru egale etti.

Kupada 3. kez mutlu sona ulaşan 65 yaşındaki teknik adam, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak oldu.

"DUBLE" REKORU DA TERİM'İN

Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 3 şampiyonluğu bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. kez "duble" yaptı.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da iki kulvarda birden şampiyonluk yaşadı.

Fatih Terim, Trabzonspor'un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK REKORU GELDİ

Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında çıktığı 36 lig maçının 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.