Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı
U19 Türkiye Şampiyonası 2. kademede mücadele eden Talasgücü Belediyespor ilk maçında İstanbul ekibi Dolayovaspor’u Dursun Erdem Yıldız’ın golü ile 1-0 mağlup etti.
U19 Türkiye Şampiyonası 2. kademede mücadele eden Talasgücü Belediyespor ilk maçında İstanbul ekibi Dolayovaspor'u Dursun Erdem Yıldız'ın golü ile 1-0 mağlup etti.
1. kademe grubunda Kahramanmaraş'ta şampiyon olarak adını 2.kademeye yazdıran Talasgücü Belediyespor Eskişehir grubunda mücadele ediyor. Eskişehir grubunda ilk günü 'bay' olarak geçen Sarı-Lacivertliler dün ilk maçını oynadığı. İstanbul Dolayovaspor'u 1-0 mağlup ederek 2.kademe grubuna iyi başlayan Sarı-Lacivertlilerde gözler bugün oynayacağı Hürriyetspor maçında.
Sarı-Lacivertliler grup liderliği için bugün geçen sezonun Türkiye Şampiyonu olan Bursa Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor, Bursa Hürriyetspor'u yenmesi halinde adını final yazdıracak
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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