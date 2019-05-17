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17 Mayıs 2019, Cuma
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galibiyetle başladı

Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

U19 Şampiyonası 2. kademede mücadele eden ilk maçında ekibi Dolayovaspor’u ’ın golü ile 1-0 mağlup etti.

U19 Şampiyonası 2. kademede mücadele eden ilk maçında ekibi Dolayovaspor'u 'ın golü ile 1-0 mağlup etti.
1. kademe grubunda 'ta şampiyon olarak adını 2.kademeye yazdıran Talasgücü Belediyespor grubunda mücadele ediyor. Eskişehir grubunda ilk günü 'bay' olarak geçen Sarı-Lacivertliler dün ilk maçını oynadığı. İstanbul Dolayovaspor'u 1-0 mağlup ederek 2.kademe grubuna iyi başlayan Sarı-Lacivertlilerde gözler bugün oynayacağı Hürriyetspor maçında.
Sarı-Lacivertliler grup liderliği için bugün geçen sezonun Türkiye Şampiyonu olan ile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor, Hürriyetspor'u yenmesi halinde adını final yazdıracak

  1. 17.05.2019
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