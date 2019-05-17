Luis Enrique İspanya Milli Takımı'na ara verdi
Ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle 26 Mart'ta Malta maçında İspanya Milli Takımı'nın başında olmayan teknik direktör Luis Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında da olmayacağı açıklandı.
Teknik direktör Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle İspanya Milli Takımı'nın 7 Haziran'da Faroe Adaları ve 10 Haziran'da İsveç ile oynayacağı maçlarda takımının başında olmayacağı açıklandı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen ve Milli Takım'a çağırılan aday futbolcuların açıklandığı basın toplantısında konuşan Spor Direktörü Jose Francisco Molina, teknik direktör Luis Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında olmayacağını duyurdu.
Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle Milli Takım ile ilgilenemediğini kaydeden Molina, her şeye rağmen RFEF'nin teknik direktör Enrique ile arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kaldığını ve bu zor dönemde İspanyol teknik adamın yanında olduğunu ifade etti.
Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında olmamış, Milli Takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.
İspanyol basını, Enrique'nin 26 Mart'tan bu yana Milli Takım ile bağlantılı çalışmalara katılmadığını, ailesinin yanında olduğunu yazdı.
Luis Enrique'nin yokluğunda Milli Takım'ın başında yardımcı antrenör Robert Moreno'nun çıkacağı bildirildi.
- 17.05.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 2
Yorum
ARDA YETER !... Aslan gibi genç,yetenekli 2 kalecimiz varken bence gereksiz verilecek bir para.Onun yerine defansa çok ciddi takviye ve iyi bir forvet yeter
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
aslan kaçıp gideni istemiyoruz. elden ayaktan duşünce mi aklin başina geldi? emeklilik parasi mi lazim.. başka kapiya...
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
?* İYİ HOŞ DA 36 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON EUR PARA VERMEYİN.ADAMINTECRUBESİ LAZIM.İLLAKİ YAŞINDAN DOLAYI PERFORMANI DÜŞECEK
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