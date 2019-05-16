TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı. Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir düğmeye bastı. TFF Başkan adayı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda da bulundu.
"SİZLERİN SORUNLARINI BÜYÜK DİKKATLE DİNLEDİK"
Yaptıkları toplantıların önemli kısmında alt ligleri konuştuklarını ifade eden Özdemir, "Her toplantının nerdeyse 4'te 1 zamanını amatörlere, 3'üncü ve 2'nci liglere ayırdık. Sizlerin de dediği gibi Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan kardeşimiz hakikaten sizlerin bütün sorunlarının yönetime taşıdılar. Uzun uzun tartıştık. Bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım başta Sayın Demirören olmak üzere sizlerin sorunlarını büyük dikkatle dinledik. Elimizden gelen destekleri de yaparak bugünlere geldik. Yeni yönetimimizle sizlerin sorunlarına önemli yer vereceğiz. En büyük sıkıntılarımız, iki tane büyük nokta var. Birincisi tesis, diğeri ise finansal yapı. Elimizden geldikçe futbolun pastasını büyütmeye çalışacağız. En büyük kaynağımız Dijitürk'ten gelen kaynaktır" ifadelerini kullandı.
"SPOR; KARDEŞLİK, BAĞLILIK VE SEVGİDİR"
Alt liglerdeki takımların her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Nihat Özdemir, "Merak etmeyin, federasyonu hep birlikte yöneteceğiz. Siz bizim en önemli parçamızsınız. Biz inanıyoruz ki spor, futbol kardeşliktir. Birbirine bağlılıktır, sevgidir. Birbirine saygıdır. Bundan hiçbir zaman ödün vermemeliyiz. Dönem dönem sıkıntılar oluyor. Olmalıdır da. Ancak bu sıkıntıları kalıcı olmadan, kısa zamanda barış içerisinde çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Yeni yönetimde ilgili arkadaşlarımız sizlerle direkt temasta olacaklar. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için elimizden gelen, bütün gayreti göstereceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum" şeklinde konuştu.
Kulüp Başkanları da iftarda söz alırken Nihat Özdemir'in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. Öte yandan Özdemir'in, seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor.
- 16.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 00:42
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 2
Yorum
ARDA YETER !... Aslan gibi genç,yetenekli 2 kalecimiz varken bence gereksiz verilecek bir para.Onun yerine defansa çok ciddi takviye ve iyi bir forvet yeter
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
aslan kaçıp gideni istemiyoruz. elden ayaktan duşünce mi aklin başina geldi? emeklilik parasi mi lazim.. başka kapiya...
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
?* İYİ HOŞ DA 36 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON EUR PARA VERMEYİN.ADAMINTECRUBESİ LAZIM.İLLAKİ YAŞINDAN DOLAYI PERFORMANI DÜŞECEK
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