Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
Barcelona'nın ligde Real Betis'le yaptığı maçta sakatlanan Luis Suarez'in sahalara dönmesinin 10-15 gün süreceği bildirildi.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Luis Suarez'in doktor kontrolünden geçtiği, Uruguaylı futbolcunun tedavisinin 10-15 günü bulacağı belirtildi.
Suarez'in sakatlığından dolayı Uruguay Milli Takımı'na da katılamayacağı duyuruldu.
Suarez, La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendiği maçta sakatlanmış ve 88. dakikada oyundan alınmıştı.
Uruguaylı futbolcu, öngörülen sürede takıma katılırsa, tedavi sürecini milli arada geçirip maç kaçırmamış olacak. Barcelona, La Liga'nın 29. haftasında 30 Mart'ta Espanyol'la karşılaşacak.
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 15:35
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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