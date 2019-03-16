Olay çıkan maçta futbolcusunu kulüp başkanı sakinleştirdi
16 Mart 2019, Cumartesi
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Olay çıkan maçta futbolcusunu kulüp başkanı sakinleştirdi

Olay çıkan maçta futbolcusunu kulüp başkanı sakinleştirdi

’de oynanan Güneyspor - maçının ardından yaşanan gerginlikte hakemin üzerine yürüyen öfkeli futbolcusuna engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı dengesini kaybedip yere düştü.

Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

'de Çayeli ilçe Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Güneysuspor - maçının ardından gerginlik yaşandı. Çamlıhemşin Belediyespor'da futbolcu Akif Yılmaz karşılaşma sonrası kararlarına tepki gösterdiği hakemin üzerine yürürken, kulüp başkanı , öfkeli futbolcusunu engellemek istedi. Kulüp başkanı bu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Daha sonra tekrar ayağa kalkan başkan Çamanka, futbolcusunu sakinleştirerek olayların büyümesini engelledi. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

  1. 16.03.2019
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