Olay çıkan maçta futbolcusunu kulüp başkanı sakinleştirdi

Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.



Rize Süper Amatör Küme'de Çayeli ilçe Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Güneysuspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından gerginlik yaşandı. Çamlıhemşin Belediyespor'da futbolcu Akif Yılmaz karşılaşma sonrası kararlarına tepki gösterdiği hakemin üzerine yürürken, kulüp başkanı Mustafa Çamanka, öfkeli futbolcusunu engellemek istedi. Kulüp başkanı bu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Daha sonra tekrar ayağa kalkan başkan Çamanka, futbolcusunu sakinleştirerek olayların büyümesini engelledi. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.