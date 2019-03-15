Engelsiz Mardin Projesi futbol takımı Kadıköy’de
15 Mart 2019, Cuma
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futbol takımı Kadıköy’de

Engelsiz Mardin Projesi futbol takımı Kadıköy’de

Mardin Valiliği tarafından düzenlenen ‘’ kapsamında oluşan futbol takımı Kadıköy’de Fenerbahçe- maçını takip etti.

Mardin Valiliği'nin '' kapsamında oluşan futbol takımı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de ağırlandı. Engelsiz Mardin Projesine destek olmak amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından dün oynan maçına davetli olan çocuklar, otelin Genel Müdürü Mustafa Alparslan ile oteli gezerek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar daha sonra Fenerbahçe-Sivasspor maçını izlemek için tribünde yer alırken yüzlerindeki mutluluk gözlerden kaçmadı.

  1. 15.03.2019
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