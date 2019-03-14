Gaitan, Chicago Fire'a transfer oldu – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Gaitan, 'a oldu

Gaitan, Chicago Fire'a transfer oldu

() ekibi , 'in Dalian Yifang takımından ayrılan Arjantinli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

() ekibi , 'in Dalian Yifang takımından ayrılan Arjantinli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

Chicago Fire Kulübü, 31 yaşındaki Gaitan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinin , Portekiz'in , 'nın takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl Dalian Yifang'a olmuştu.

'nda 19 kez forma giyen Gaitan, Çin kariyerinde 30 maça çıktı ve 2 gol attı.

  1. 14.03.2019
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