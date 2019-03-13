UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
13 Mart 2019, Çarşamba
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’dan ’e görev

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

kokartlı hakem , Porto ile Tottenham genç takımları arasında oynanacak olan maçı yönetecek.

kokartlı hakem , Porto ile Tottenham genç takımları arasında bugün oynanacak Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek. Gaia Stadı'nda 14.00'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Deniz Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak.

  1. 13.3.2019
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