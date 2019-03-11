Mustafa Çalışkan'dan TFF Başkanı Güreli'ye nezaket ziyareti
11 Mart 2019, Pazartesi
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'dan TFF Başkanı Güreli'ye nezaket ziyareti

Mustafa Çalışkan'dan TFF Başkanı Güreli'ye nezaket ziyareti

Müdürü , (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanvekilleri ve Cengiz Zülfikaroğlu da katıldı.

Ziyarette Başkan Hüsnü Güreli tarafından Müdürü 'a isminin yazılı olduğu A forması ve hediye takdim edildi. Başkan Hüsnü Güreli ve Mustafa Çalışkan daha sonra tesisleri gezdi.

  1. 11.03.2019
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