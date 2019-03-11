Mustafa Çalışkan'dan TFF Başkanı Güreli'ye nezaket ziyareti
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu da katıldı.
Ziyarette Başkan Hüsnü Güreli tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve hediye takdim edildi. Başkan Hüsnü Güreli ve Mustafa Çalışkan daha sonra tesisleri gezdi.
- 11.03.2019
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