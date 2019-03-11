Görme Engelli Futbol Milli Takımı Tokyo'yu 2-0 yendi

16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Japonya'nın Honjo kentinde sürdürüyor.



Tüm masrafları Japonya'nın Honjo şehri belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı. 8 ülkenin katıldığı özel turnuvada milliler ilk maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Kahraman Kurbetoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Millilerin grubunda Tayland, İngiltere ve Arjantin gibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise İspanya, Rusya, Japonya ve Kolombiya yer alıyor.



MİLLİ TAKIM DÜNYA GRAN-PRIX'İNE KATILACAK



Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Honjo şehrinde yaptığı kamptan sonra Tokyo'da 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve 8 takımın yer alacağı Görme Engelliler Futbol Dünya Grand-Prix'ine katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.