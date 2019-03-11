Görme Engelli Futbol Milli Takımı Tokyo'yu 2-0 yendi
11 Mart 2019, Pazartesi
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Görme Engelli Futbol Tokyo'yu 2-0 yendi

Görme Engelli Futbol Milli Takımı Tokyo'yu 2-0 yendi

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol , hazırlık maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı 2 - 0 mağlup etti.

16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol , hazırlıklarını 'nın Honjo kentinde sürdürüyor.

Tüm masrafları Japonya'nın Honjo şehri belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı. 8 ülkenin katıldığı özel turnuvada milliler ilk maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Kahraman Kurbetoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Millilerin grubunda Tayland, ve Arjantin gibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise , , Japonya ve yer alıyor.

MİLLİ TAKIM DÜNYA GRAN-PRIX'İNE KATILACAK

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Honjo şehrinde yaptığı kamptan sonra Tokyo'da 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve 8 takımın yer alacağı Görme Engelliler Futbol Dünya Grand-Prix'ine katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.

  1. 11.03.2019
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