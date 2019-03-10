Salihli Belediyespor İzmirspor'a tek golle yıkıldı
10 Mart 2019, Pazar
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İzmirspor'a tek golle yıkıldı

Salihli Belediyespor İzmirspor'a tek golle yıkıldı

BAL 8. Grupta kendi sahasında konuk ettiği İzmirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 8. Grupta mücadele eden ligin 21. haftasında İzmirspor'u konuk etti. 'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibine 1-0 yenildi. , İbrahim Ethem Potuk ve Müjde Arça hakem üçlüsünün yönettiği maçta konuk ekip İzmirspor'u galibiyete taşıyan tek golü ise 40 dakika da Anıl attı.

KARŞILAŞMADA 2 KIRMIZI, 6 SARI KART ÇIKTI

Öte yandan Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta hakem Kaan Kara, gergin anların yaşandığı karşılaşmanın son dakikalarında Salihli Belediyespor'dan Can, İzmirspor'dan Kubilay'ı kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Maçta hakem Kara ayrıca Salihli Belediyespor'dan Cihat, Selçuk, Kaleci Erman, İzmirspor'dan Çağlar, Mert ve kaleci Uğur'u sarı kart ile cezalandırdı.
Salihli Belediyespor bu sonuçla 23 puanda kalırken, İzmirspor ise puanını 35'e çıkardı.

  1. 10.03.2019
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