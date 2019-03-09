Kandıra köyleri sahalara kavuştu
09 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Kandıra köyleri sahalara kavuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Karaağaç, Alefli, Dalca ve yapılan futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaağaç, Alefli, Dalca ve yaptırılan sentetik çim yüzeyli ve toprak zeminli futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi. Tanıtım programına Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte Başkanı Ünal Köken, Türkiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış, Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram, Karaağaç ve muhtarlar katıldı. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında köylerimizde müsait olanlarının çoğuna doğal veya sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptıklarını belirtti.

Tanıtımı gerçekleştirilen halı sahanın gençlerimizi spora yönlendirmede ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmada yardımcı olacağını da belirten Başkanı, "Gençlerimizi geleceğe hazırlarken zinde ve sporu hayatının tamamında seven bireyler olmalarını da önemsiyorum. Bu kapsamda şimdiye kadar amatör spor kulüplerimize 11 milyon lira malzeme yardım yaptık. Okullara yaptığımız malzeme yardımları, inşa ettiğimiz spor salonları ile gençlerimizin hem sağlıklı bir beden yapısına kavuşmasını, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Köylerimize spor kompleksi açarak genç yaşlı bütün hemşerilerimizin spor yapmaya ve sağlıklı bir ömür sürmeye teşvik ediyoruz. Yapılan bu hizmetlerin, yatırımların hepsi vatandaşlarımız içindir. İlimizi, ilçemizi ve köyümüzü daha modern, daha yaşanabilir, daha gelişip kalkınan bir hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Bu halı sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

  1. 09.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kandıra köyleri sahalara kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN